***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2019 14:00
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796877
BIST
15:05101.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 801,43
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:055,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:05274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.029.486
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,23
|47.768.477
|% 14,09
|
|BERA
|4,15
|164.532.953
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.530.752
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|ASELS
|18,57
|312.466.812
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|233.846.436
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,30
|140.462.449
|% 2,22
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4297
|% 0,06
|
|Frank
|5,7691
|5,8038
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-1,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,18
|
|Yarım
|877
|900
|-2,02
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|