***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2019 10:31
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802223
BIST
12:29108.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,36
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:295,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7661
En Düşük
5,7410
12:296,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:29273,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 273,13
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,98
|12.719.898
|% 11,72
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|RYGYO
|3,01
|13.555.302
|% 10,26
|
|OYLUM
|5,84
|20.246.084
|% 9,98
|
|SMART
|9,57
|11.298.906
|% -19,98
|
|FONET
|6,87
|41.890.995
|% -14,12
|
|KFEIN
|12,00
|70.312.396
|% -12,28
|
|LOGO
|54,65
|10.422.734
|% -8,15
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|382.364.190
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|323.438.630
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.218.499
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|214.006.273
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,48
|105.859.589
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.422.295
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.131.138
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.642.093
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% -0,09
|
|Frank
|5,8096
|5,8446
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|