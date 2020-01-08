OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|BRYAT
|74,35
|16.022.922
|% 14,03
|TIRE
|5,67
|244.952.425
|% 12,72
|HUBVC
|19,07
|75.513.665
|% 12,24
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7730
|7,8119
|% -0,50
|Frank
|6,1010
|6,1378
|% -0,41
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% -0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|6,98
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,01
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|Tam
|1.993
|2.043
|4,53
|Yarım
|963
|988
|2,19
|Çeyrek
|483
|494
|1,10
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,18
Seans Raporu
- 16:05TIRE Yüzde 12.72 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 977, 950 adet işlem
- 16:04XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 749, 03 artarak (% 0.55 ) 137, 324
- 16:04 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, THYAO, KRDMD
- 16:04XU100 Endeks 113, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 810.00 milyon TL de
- 16:04TIRE Yüzde 12.92 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 905, 279 adet işlem