***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.10.2019 14:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON' a ait Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793677
BIST
16:4993.303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -834,20
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:495,8824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:496,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:49282,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,30
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44