***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0VOLKAN GÖLCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı İcrada Görevli Değil Takas ve Operasyon Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiEBRU POLAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.11.2019 İcrada Görevli Değil Muhasebe Yöneticisi Evet Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEBRU POLAT Muhasebe YöneticisiMUSTAFA EVREN BÜYÜK Müfettiş ve İç Kontrol Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813745BIST