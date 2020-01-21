GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.01.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TAYLAN TATLISU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 0 0
VOLKAN GÖLCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı İcrada Görevli Değil Takas ve Operasyon Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
EBRU POLAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.11.2019 İcrada Görevli Değil Muhasebe Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
EBRU POLAT Muhasebe Yöneticisi
MUSTAFA EVREN BÜYÜK Müfettiş ve İç Kontrol Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813745


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05123.556
Değişim :  0,76% |  936,33
Açılış :  121.887  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
123.804 En Düşük
121.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 94,95 19.842.746 % 19,96  
BERA 4,71 140.339.106 % 19,85  
TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
EGSER 4,60 81.107.754 % 16,46  
TKNSA 7,80 288.851.617 % 16,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7108 7,7495 % 0,45  
Frank 6,0971 6,1339 % 0,11  
Riyal 1,5757 1,5836 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -6,71  
Altın Gr. 297 297 -1,00  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,22  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,04  
B. Petrol 64,68 64,68 -0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru