OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7634
|7,8023
|% 0,13
|Frank
|6,1026
|6,1393
|% 0,18
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|5,63
|Altın Gr.
|299
|299
|2,09
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|Yarım
|947
|971
|1,96
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-1,42
Seans Raporu
- 17:58ANELE Yüzde -4.97 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 300 adet işlem
- 17:56GARFA Yüzde -4.00 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 323 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 122, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 10, 863.00 milyon TL de
- 17:55IPEKE Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
- 17:54ICBCT Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem