***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.11.2019 16:21
***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 01.11.2019 tarihinde şirketimizin kısa vadeli A1+(stabil) ve uzun vadeli AA(stabil) olan notunu, kısa vadeli A1+ (Görünüm: Stabil) ve uzun vadeli AA (Görünüm: Stabil) olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796135
BIST
16:4198.310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -158,64
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
16:415,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
16:416,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
16:41277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 277,50
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,69
|51.791.439
|% 14,97
|
|BERA
|3,21
|113.444.077
|% 14,64
|
|ANELE
|2,26
|19.800.672
|% 13,00
|
|KLMSN
|14,48
|50.378.975
|% 10,37
|
|ACSEL
|4,86
|15.080.957
|% 9,71
|
|METRO
|2,32
|60.616.955
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,47
|37.374.401
|% -12,15
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,36
|19.492.096
|% -8,41
|
|THYAO
|11,59
|461.138.123
|% -0,43
|
|TTKOM
|6,01
|269.636.087
|% 3,44
|
|EREGL
|6,50
|240.357.464
|% -0,61
|
|FENER
|16,46
|216.313.862
|% 3,52
|
|GARAN
|9,27
|211.937.436
|% 0,76
|
|IHLAS
|0,61
|57.787.503
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,46
|200.653.915
|% -2,77
|
|MEPET
|1,86
|94.580.061
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,12
|98.532.408
|% -1,85
|
|TTKOM
|6,01
|269.636.087
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4184
|% 0,11
|
|Frank
|5,7656
|5,8003
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5198
|1,5275
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,91
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-3,88
|
|Yarım
|885
|907
|-1,87
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,34
|60,34
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:51XU100
Endeks 98, 312 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 4, 211.00 milyon TL de
-
16:50RAYSG
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 320 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -334, 7 kaybederek (% -0.35 ) 94, 148
-
16:46
ACSEL, IZTAR, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
BMELK, DOKTA, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında