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***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPAS42010 ISIN kodlu 190.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 190.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,80
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,64
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSOPAS42010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2018
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 7,8 14.820.000 Evet
2 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 7,75 14.725.000 Evet
3 22.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 7,84 14.896.000 Evet
4 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 7,8 14.820.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 190.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSOPAS42010 ISIN kodlu tahvilin 14.896.000 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 22.10.2019 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794263


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