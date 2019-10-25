***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204Transferler12.583 -123.583Dönem Karı (Zararı)853.394 853.394 853.394Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 -990.796 479.286 6.612.598 6.612.598Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Transferler254 1.033.661 -1.033.915Dönem Karı (Zararı)2.198.064 2.198.064 2.198.064Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 254 42.865 2.198.064 8.991.183 8.991.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.415.221 -918.848Dönem Karı (Zararı)2.198.064 853.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-795.435 -570.880Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 4.302 1.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 81.721 52.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -857.018 -612.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.440 -12.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.472.272 -1.195.412Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -2.560.130 -1.118.729Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -535.709 -61.022Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -38.563 -53.626Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 113.301 25.048Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler203.963 13.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler344.866 -425Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.069.643 -912.898Vergi İadeleri (Ödemeleri)-345.578 -5.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.815 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI857.012 612.056Alınan Faiz857.012 612.056YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-567.024 -306.792NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-567.024 -306.792DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 657.563 618.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 90.539 312.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 90.546 657.563Finansal Yatırımlar4 8.780.540 6.220.409Ticari Alacaklar5 812.976 277.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 748.613 202.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 64.363 74.678Peşin Ödenmiş Giderler6 59.976 21.414Diğer Dönen Varlıklar1.823 1.111ARA TOPLAM9.745.861 7.177.763TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.745.861 7.177.763DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 20.425 15.912Ertelenmiş Vergi Varlığı18 57.829 33.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.254 49.301TOPLAM VARLIKLAR9.824.115 7.227.064KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 155.860 42.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 2.582 636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 153.278 41.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 63.891 45.060Diğer Borçlar11 46.542 33.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 291.563 1.521Kısa Vadeli Karşılıklar48.247 165.755ARA TOPLAM606.103 288.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER606.103 288.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 226.829 145.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.829 145.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER832.932 433.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.991.183 6.793.119Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler254 0Yasal Yedekler12 254 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.865 -990.796Net Dönem Karı veya Zararı2.198.064 1.033.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.991.183 6.793.119TOPLAM KAYNAKLAR9.824.115 7.227.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 14.317.008 5.091.958 10.723.317 618.780Satışların Maliyeti13 -9.813.048 -3.199.494 -8.584.887 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.503.960 1.892.464 2.138.430 618.780BRÜT KAR (ZARAR)4.503.960 1.892.464 2.138.430 618.780Genel Yönetim Giderleri14 -2.496.528 -1.629.688 -812.573 -528.220Pazarlama Giderleri14 -75.555 -34.502 -29.416 -11.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 21.870 5 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.953.747 228.279 1.296.441 79.356FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.953.747 228.279 1.296.441 79.356Finansman Gelirleri15 857.018 612.393 63.203 289.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.810.765 840.672 1.359.644 369.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-612.701 12.722 -294.705 5.053Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -637.141 0 -300.547 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 24.440 12.722 5.842 5.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.198.064 853.394 1.064.939 374.109DÖNEM KARI (ZARARI)2.198.064 853.394 1.064.939 374.109Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.198.064 853.394 1.064.939 374.109Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.198.064 853.394 1.064.939 374.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.198.064 853.394 1.064.939 374.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794977BIST