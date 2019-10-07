***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.897,28 % 0,0166
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.945,6 % 0,0055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.389,62 % 0,0423
Fon Yönetim Ücreti
541.672,46 % 0,7543
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.326,58 % 0,0032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.795,7 % 0,0331
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.961,48 % 0,0292
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.395,17 % 0,0019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.588,44 % 0,0231
TOPLAM GİDERLER
653.971,27 % 0,9106
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.814.346,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791126
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4181
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10