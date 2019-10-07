***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.897,28 % 0,0166Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti3.945,6 % 0,0055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.389,62 % 0,0423Fon Yönetim Ücreti541.672,46 % 0,7543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.326,58 % 0,0032Gecelik Ters Repo Komisyonu23.795,7 % 0,0331Vadeli Ters Repo Komisyonu20.961,48 % 0,0292Borsa Para Piyasası Komisyonu1.395,17 % 0,0019Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.588,44 % 0,0231TOPLAM GİDERLER653.971,27 % 0,9106DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.814.346,44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791126BIST