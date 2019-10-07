***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri436,73 % 0,032Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0119Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,095Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.184,99 % 0,0868Fon Yönetim Ücreti25.773,22 % 1,8873Hisse Senedi Komisyonu778,44 % 0,057Tahvil Bono Komisyonu288,28 % 0,0211Gecelik Ters Repo Komisyonu234,67 % 0,0172Vadeli Ters Repo Komisyonu209,79 % 0,0154Borsa Para Piyasası Komisyonu836,95 % 0,0613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0613Türev Araçlar Komisyonu1.311,12 % 0,096Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.179,39 % 0,5257TOPLAM GİDERLER40.530,51 % 2,9679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.365.629,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791127BIST