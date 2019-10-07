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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 20:32
GÜNCEL HABERLER

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
436,73 % 0,032
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0119
Bağımsız Denetim Ücreti
1.297,99 % 0,095
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.184,99 % 0,0868
Fon Yönetim Ücreti
25.773,22 % 1,8873
Hisse Senedi Komisyonu
778,44 % 0,057
Tahvil Bono Komisyonu
288,28 % 0,0211
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234,67 % 0,0172
Vadeli Ters Repo Komisyonu
209,79 % 0,0154
Borsa Para Piyasası Komisyonu
836,95 % 0,0613
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0613
Türev Araçlar Komisyonu
1.311,12 % 0,096
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.179,39 % 0,5257
TOPLAM GİDERLER
40.530,51 % 2,9679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.365.629,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791127


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