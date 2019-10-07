***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
436,73 % 0,032
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0119
Bağımsız Denetim Ücreti
1.297,99 % 0,095
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.184,99 % 0,0868
Fon Yönetim Ücreti
25.773,22 % 1,8873
Hisse Senedi Komisyonu
778,44 % 0,057
Tahvil Bono Komisyonu
288,28 % 0,0211
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234,67 % 0,0172
Vadeli Ters Repo Komisyonu
209,79 % 0,0154
Borsa Para Piyasası Komisyonu
836,95 % 0,0613
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0613
Türev Araçlar Komisyonu
1.311,12 % 0,096
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.179,39 % 0,5257
TOPLAM GİDERLER
40.530,51 % 2,9679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.365.629,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791127
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8464
En Düşük
5,8303
18:056,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4194
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10