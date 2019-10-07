***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri359,27 % 0,0195Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0088Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,0705Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.711,42 % 0,093Fon Yönetim Ücreti27.611,77 % 1,5002Hisse Senedi Komisyonu2.258,3 % 0,1227Tahvil Bono Komisyonu9,25 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu141,78 % 0,0077Vadeli Ters Repo Komisyonu103,85 % 0,0056Borsa Para Piyasası Komisyonu1.078,76 % 0,0586Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0455Türev Araçlar Komisyonu3.571,51 % 0,01941Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.307,17 % 0,397TOPLAM GİDERLER46.450,01 % 2,5238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.840.482,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791128BIST