***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.131,04 % 0,0201
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.696,36 % 0,0037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.432,39 % 0,0713
Fon Yönetim Ücreti
1.147.106,02 % 1,1455
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.117,26 % 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.296,75 % 0,0223
Vadeli Ters Repo Komisyonu
20.816,25 % 0,0208
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.234,75 % 0,0042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.199,16 % 0,0152
TOPLAM GİDERLER
1.315.028,92 % 1,3132
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.136.769,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791129
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8464
En Düşük
5,8303
18:056,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4194
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10