***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.131,04 % 0,0201Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti3.696,36 % 0,0037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.432,39 % 0,0713Fon Yönetim Ücreti1.147.106,02 % 1,1455Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.117,26 % 0,0091Gecelik Ters Repo Komisyonu22.296,75 % 0,0223Vadeli Ters Repo Komisyonu20.816,25 % 0,0208Borsa Para Piyasası Komisyonu4.234,75 % 0,0042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0008Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.199,16 % 0,0152TOPLAM GİDERLER1.315.028,92 % 1,3132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.136.769,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791129BIST