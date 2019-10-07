***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.630,27 % 0,0149Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0009Bağımsız Denetim Ücreti2.386,6 % 0,0135Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.491,61 % 0,0875Fon Yönetim Ücreti71.884,25 % 0,406Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu687,23 % 0,0039Gecelik Ters Repo Komisyonu2.507,65 % 0,0142Vadeli Ters Repo Komisyonu2.073,55 % 0,0117Borsa Para Piyasası Komisyonu453,93 % 0,0026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0047Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.981,5 % 0,0564TOPLAM GİDERLER109.095,53 % 0,6162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.704.739,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791130BIST