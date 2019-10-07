***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.630,27 % 0,0149
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0009
Bağımsız Denetim Ücreti
2.386,6 % 0,0135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.491,61 % 0,0875
Fon Yönetim Ücreti
71.884,25 % 0,406
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
687,23 % 0,0039
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.507,65 % 0,0142
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.073,55 % 0,0117
Borsa Para Piyasası Komisyonu
453,93 % 0,0026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0047
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.981,5 % 0,0564
TOPLAM GİDERLER
109.095,53 % 0,6162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.704.739,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791130
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8464
En Düşük
5,8303
18:056,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4194
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10