***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.702,83 % 0,0209
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
77,03 % 0,0006
Bağımsız Denetim Ücreti
1.044,16 % 0,0081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.380,42 % 0,0647
Fon Yönetim Ücreti
93.965,14 % 0,725
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.011,93 % 0,0078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.522,5 % 0,0117
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.596 % 0,0123
Borsa Para Piyasası Komisyonu
642,14 % 0,005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0065
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.319,82 % 0,0565
TOPLAM GİDERLER
119.098,77 % 0,9189
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.960.988,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791131
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,4175
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10