***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.702,83 % 0,0209Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri77,03 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti1.044,16 % 0,0081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.380,42 % 0,0647Fon Yönetim Ücreti93.965,14 % 0,725Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.011,93 % 0,0078Gecelik Ters Repo Komisyonu1.522,5 % 0,0117Vadeli Ters Repo Komisyonu1.596 % 0,0123Borsa Para Piyasası Komisyonu642,14 % 0,005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0065Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.319,82 % 0,0565TOPLAM GİDERLER119.098,77 % 0,9189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.960.988,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791131BIST