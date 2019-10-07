***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri97,94 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0254Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,2036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri645,91 % 0,1013Fon Yönetim Ücreti9.586,62 % 1,5038Hisse Senedi Komisyonu31,2 % 0,0049Tahvil Bono Komisyonu86,69 % 0,0136Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,1313Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.874,79 % 1,3921TOPLAM GİDERLER21.620,08 % 3,3914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ637.503,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791132BIST