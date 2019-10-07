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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 20:32
GÜNCEL HABERLER

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
97,94 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0254
Bağımsız Denetim Ücreti
1.297,99 % 0,2036
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
645,91 % 0,1013
Fon Yönetim Ücreti
9.586,62 % 1,5038
Hisse Senedi Komisyonu
31,2 % 0,0049
Tahvil Bono Komisyonu
86,69 % 0,0136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,1313
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.874,79 % 1,3921
TOPLAM GİDERLER
21.620,08 % 3,3914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
637.503,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791132


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