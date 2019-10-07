***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
32.612,77 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
14.783,88 % 0,007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
179.134,38 % 0,0845
Fon Yönetim Ücreti
2.907.197,17 % 1,3721
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28.553,04 % 0,0135
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.489,51 % 0,0097
TOPLAM GİDERLER
3.183.769,69 % 1,5026
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
211.879.958,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791133
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4181
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10