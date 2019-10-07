***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.612,77 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti14.783,88 % 0,007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.134,38 % 0,0845Fon Yönetim Ücreti2.907.197,17 % 1,3721Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.553,04 % 0,0135Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.489,51 % 0,0097TOPLAM GİDERLER3.183.769,69 % 1,5026DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ211.879.958,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791133BIST