***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri959,73 % 0,0163Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,14 % 0,0028Bağımsız Denetim Ücreti1.651,99 % 0,028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.317,97 % 0,0903Fon Yönetim Ücreti88.702,47 % 1,5056Hisse Senedi Komisyonu6.790,32 % 0,1153Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu456,75 % 0,0078Vadeli Ters Repo Komisyonu441 % 0,0075Borsa Para Piyasası Komisyonu1.332,86 % 0,0226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0142Türev Araçlar Komisyonu5.106,84 % 0,0867Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.662,11 % 0,1131TOPLAM GİDERLER1.118.420,98 % 2,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.891.655,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791134BIST