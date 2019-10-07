***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
959,73 % 0,0163
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,0028
Bağımsız Denetim Ücreti
1.651,99 % 0,028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.317,97 % 0,0903
Fon Yönetim Ücreti
88.702,47 % 1,5056
Hisse Senedi Komisyonu
6.790,32 % 0,1153
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
456,75 % 0,0078
Vadeli Ters Repo Komisyonu
441 % 0,0075
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.332,86 % 0,0226
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,0142
Türev Araçlar Komisyonu
5.106,84 % 0,0867
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.662,11 % 0,1131
TOPLAM GİDERLER
1.118.420,98 % 2,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.891.655,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791134
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8443
En Düşük
5,8303
18:056,4174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4174
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10