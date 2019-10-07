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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 20:32
GÜNCEL HABERLER

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.321,25 % 0,0178
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.532 % 0,0189
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.453,02 % 0,1415
Fon Yönetim Ücreti
129.525,45 % 0,6927
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135,54 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38,6 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.186 % 0,017
Borsa Para Piyasası Komisyonu
216,35 % 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,0042
Türev Araçlar Komisyonu
10.730,78 % 0,0574
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.940,39 % 0,0478
TOPLAM GİDERLER
186.868,18 % 0,9994
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.697.560,13



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791135


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