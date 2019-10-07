***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.321,25 % 0,0178Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.532 % 0,0189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.453,02 % 0,1415Fon Yönetim Ücreti129.525,45 % 0,6927Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu135,54 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu38,6 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu3.186 % 0,017Borsa Para Piyasası Komisyonu216,35 % 0,0012Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar788,8 % 0,0042Türev Araçlar Komisyonu10.730,78 % 0,0574Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.940,39 % 0,0478TOPLAM GİDERLER186.868,18 % 0,9994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.697.560,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791135BIST