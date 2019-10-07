***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.321,25 % 0,0178
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.532 % 0,0189
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.453,02 % 0,1415
Fon Yönetim Ücreti
129.525,45 % 0,6927
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135,54 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38,6 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.186 % 0,017
Borsa Para Piyasası Komisyonu
216,35 % 0,0012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,0042
Türev Araçlar Komisyonu
10.730,78 % 0,0574
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.940,39 % 0,0478
TOPLAM GİDERLER
186.868,18 % 0,9994
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.697.560,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791135
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8448
En Düşük
5,8303
18:056,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10