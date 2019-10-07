***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 20:33
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
70 % 0,0026
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
220 % 0,0082
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
2.676,38 % 0,0995
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
54,74 % 0,002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63 % 0,0023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125,53 % 0,0047
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
48 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
630,81 % 0,0235
TOPLAM GİDERLER
3.888,46 % 0,1446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.688.573,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791136
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8443
En Düşük
5,8303
18:056,4174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4174
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10