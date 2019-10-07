***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri70 % 0,0026Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti220 % 0,0082Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti2.676,38 % 0,0995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54,74 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu63 % 0,0023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,53 % 0,0047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar48 % 0,0018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler630,81 % 0,0235TOPLAM GİDERLER3.888,46 % 0,1446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.688.573,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791136BIST