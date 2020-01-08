***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.255,35 % 0,0238Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri678,47 % 0,0009Bağımsız Denetim Ücreti7.905,9 % 0,0103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.597,87 % 0,0569Fon Yönetim Ücreti836.627,21 % 1,0912Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.861,71 % 0,005Gecelik Ters Repo Komisyonu32.265,79 % 0,0421Vadeli Ters Repo Komisyonu28.271,08 % 0,0369Borsa Para Piyasası Komisyonu1.869,45 % 0,0024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.751,71 % 0,0271TOPLAM GİDERLER995.140,24 % 1,2979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.672.389,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809776BIST