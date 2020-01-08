***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.555,19 % 0,0376Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri743,93 % 0,018Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,0314Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.125,33 % 0,0757Fon Yönetim Ücreti100.934,87 % 2,4432Hisse Senedi Komisyonu3.772,12 % 0,0913Tahvil Bono Komisyonu874,45 % 0,0212Gecelik Ters Repo Komisyonu3.022,42 % 0,0732Vadeli Ters Repo Komisyonu2.540,79 % 0,0615Borsa Para Piyasası Komisyonu3.541,91 % 0,0857Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0256Türev Araçlar Komisyonu5.039,14 % 0,122Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.497,53 % 0,2057TOPLAM GİDERLER136.001,37 % 3,2921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.131.174,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809777BIST