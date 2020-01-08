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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 21:14
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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
959,74 % 0,0278
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
743,93 % 0,0215
Bağımsız Denetim Ücreti
1.297,99 % 0,0376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.471,09 % 0,1005
Fon Yönetim Ücreti
68.108,97 % 1,9714
Hisse Senedi Komisyonu
8.468,01 % 0,2451
Tahvil Bono Komisyonu
69,36 % 0,002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
845,28 % 0,0245
Vadeli Ters Repo Komisyonu
702,35 % 0,0203
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.965,7 % 0,0569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0306
Türev Araçlar Komisyonu
8.729,08 % 0,2527
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.404,72 % 0,2433
TOPLAM GİDERLER
104.821,92 % 3,0341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.454.840,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809778


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DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7121 7,7508 % -1,28  
Frank 6,0393 6,0757 % -1,42  
Riyal 1,5691 1,5770 % -1,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -13,76  
Altın Gr. 296 296 -5,89  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 18,12 18,16 -0,24  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,08  
B. Petrol 65,39 65,39 -2,88  
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