***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 21:14
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
959,74 % 0,0278
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
743,93 % 0,0215
Bağımsız Denetim Ücreti
1.297,99 % 0,0376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.471,09 % 0,1005
Fon Yönetim Ücreti
68.108,97 % 1,9714
Hisse Senedi Komisyonu
8.468,01 % 0,2451
Tahvil Bono Komisyonu
69,36 % 0,002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
845,28 % 0,0245
Vadeli Ters Repo Komisyonu
702,35 % 0,0203
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.965,7 % 0,0569
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0306
Türev Araçlar Komisyonu
8.729,08 % 0,2527
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.404,72 % 0,2433
TOPLAM GİDERLER
104.821,92 % 3,0341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.454.840,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809778
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0674
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9003
18:056,5645
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,0929
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,5610
18:05295,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -5,94
|Açılış
|: 295,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
295,53
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7121
|7,7508
|% -1,28
|
|Frank
|6,0393
|6,0757
|% -1,42
|
|Riyal
|1,5691
|1,5770
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-13,76
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|-2,88
|