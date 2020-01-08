***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri959,74 % 0,0278Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri743,93 % 0,0215Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,0376Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.471,09 % 0,1005Fon Yönetim Ücreti68.108,97 % 1,9714Hisse Senedi Komisyonu8.468,01 % 0,2451Tahvil Bono Komisyonu69,36 % 0,002Gecelik Ters Repo Komisyonu845,28 % 0,0245Vadeli Ters Repo Komisyonu702,35 % 0,0203Borsa Para Piyasası Komisyonu1.965,7 % 0,0569Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0306Türev Araçlar Komisyonu8.729,08 % 0,2527Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.404,72 % 0,2433TOPLAM GİDERLER104.821,92 % 3,0341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.454.840,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809778BIST