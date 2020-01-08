***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri37.518,94 % 0,0244Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri678,47 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti5.895,72 % 0,0038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.086,55 % 0,1003Fon Yönetim Ücreti2.301.834 % 1,4989Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21.600,1 % 0,0141Gecelik Ters Repo Komisyonu48.347,25 % 0,0315Vadeli Ters Repo Komisyonu43.695,75 % 0,0285Borsa Para Piyasası Komisyonu7.425,12 % 0,0048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0007Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.347,47 % 0,0132TOPLAM GİDERLER2.642.485,07 % 1,2707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.569.416,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809779BIST