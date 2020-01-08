***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.956,28 % 0,0237Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri362,66 % 0,0017Bağımsız Denetim Ücreti3.186,4 % 0,0152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.459,48 % 0,1073Fon Yönetim Ücreti113.386,04 % 0,5417Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu729,06 % 0,0035Gecelik Ters Repo Komisyonu5.060,04 % 0,0242Vadeli Ters Repo Komisyonu4.328,22 % 0,0207Borsa Para Piyasası Komisyonu1.005,9 % 0,0048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.520,16 % 0,0598TOPLAM GİDERLER169.049,94 % 0,8077DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.929.632,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809780BIST