***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.618,75 % 0,025Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri277,55 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti2.005,64 % 0,0109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.140,59 % 0,0982Fon Yönetim Ücreti175.624,55 % 0,9503Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.405,99 % 0,0076Gecelik Ters Repo Komisyonu4.772,25 % 0,0258Vadeli Ters Repo Komisyonu4.467,75 % 0,0242Borsa Para Piyasası Komisyonu1.025,81 % 0,0056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0057Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.878,74 % 0,0535TOPLAM GİDERLER223.273,32 % 1,2082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.480.498,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809781BIST