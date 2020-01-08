***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri133,34 % 0,0204Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri362,66 % 0,0556Bağımsız Denetim Ücreti1.297,99 % 0,1989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri968,9 % 0,1485Fon Yönetim Ücreti13.104,13 % 2,0084Hisse Senedi Komisyonu65,36 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu168,43 % 0,0258Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,1618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.256,27 % 1,5719TOPLAM GİDERLER27.412,78 % 4,2014DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ652.472,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809782BIST