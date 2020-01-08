***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri47.596,43 % 0,0216Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri362,66 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti24.307,52 % 0,011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri243.623,53 % 0,1107Fon Yönetim Ücreti4.051.905,13 % 1,8414Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu37.284,51 % 0,169Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.958,03 % 0,0123TOPLAM GİDERLER4.433.093,51 % 2,0146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.049.806,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809783BIST