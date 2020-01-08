***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.235,14 % 0,0203Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri413,87 % 0,0068Bağımsız Denetim Ücreti1.651,99 % 0,0271Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.614,52 % 0,1249Fon Yönetim Ücreti122.327,67 % 2,0059Hisse Senedi Komisyonu12.931,66 % 0,2121Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu498,75 % 0,0082Vadeli Ters Repo Komisyonu488,25 % 0,008Borsa Para Piyasası Komisyonu1.652,6 % 0,0271Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0173Türev Araçlar Komisyonu6.494,36 % 0,1065Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.050,33 % 0,132TOPLAM GİDERLER164.414,84 % 2,6961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.098.254,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809784BIST