***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.228,57 % 0,0231Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.484 % 0,0245Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.125,35 % 0,1862Fon Yönetim Ücreti173.807,11 % 0,9481Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu135,54 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu38,6 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu3.186 % 0,0174Borsa Para Piyasası Komisyonu283,18 % 0,0015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007,7 % 0,0055Türev Araçlar Komisyonu10.730,78 % 0,0585Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.475,63 % 0,0626TOPLAM GİDERLER243.502,46 % 1,3283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.332.034,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809785BIST