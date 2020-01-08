***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri609,53 % 0,0097Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.940 % 0,0309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.072,44 % 0,0171Fon Yönetim Ücreti28.446,68 % 0,453Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu403 % 0,0064Gecelik Ters Repo Komisyonu724,5 % 0,0115Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu887,06 % 0,0141Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar266,9 % 0,0043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.706,17 % 0,0272TOPLAM GİDERLER36.056,28 % 0,5742DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.279.331,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809786BIST