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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.10.2019 18:22
GÜNCEL HABERLER

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 7 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Batuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 - Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI




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