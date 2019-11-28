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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.11.2019 16:42
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Ertuğrul AYDIN 28.05.2018 06.06.2018 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu Danışman 23.12.2015 - 06.06.2018 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 02.07.2008 - 22.12.2015 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürü 5
Ömür TEZCAN 28.05.2018 2016- Devam OYAK İnşaat A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi- 2014 -2016 OYAK İnşaat A.Ş, İş Geliştirme Yöneticisi- 2009 - 2014 OYAK İnşaat A.Ş, Planlama ve Sözleşme Yönetimi Grup Yöneticisi
Tolga AKBAŞ 01.11.2119 2013 - (Devam) OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Batuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 - Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800810


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 270 270 -0,27  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,91 16,96 -0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 62,97 62,97 -0,04  
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