***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ertuğrul AYDIN 28.05.2018 06.06.2018 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu Danışman 23.12.2015 - 06.06.2018 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 02.07.2008 - 22.12.2015 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürü 5Ömür TEZCAN 28.05.2018 2016- Devam OYAK İnşaat A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi- 2014 -2016 OYAK İnşaat A.Ş, İş Geliştirme Yöneticisi- 2009 - 2014 OYAK İnşaat A.Ş, Planlama ve Sözleşme Yönetimi Grup YöneticisiTolga AKBAŞ 01.11.2119 2013 - (Devam) OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2014 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UZMAN/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBatuhan BAŞAVCI 01.02.2019 Şubat 2019 - Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd / Şubat 2015 - Ocak 2019 Vakıf Portföy Araştırma Uzmanı / Ocak 2014 - Temmuz 2014 Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI - SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800810BIST