***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.12.2019 17:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15603 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy İkinci Değişken Fon" izahnamesinin 1.1., 2.4., 2.6. ,3.1., 3.2. ve 7.1.2., maddeleri değiştirilmiş, izahnameye 2.9., 2.10., 3.6., 5.5., 5.6., 9.10. ve 9.11. maddeleri eklenmiştir.
Değişiklikler 02/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803683
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0390
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0585
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,66
|Açılış
|: 277,64
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7816
|7,8206
|% 0,62
|
|Frank
|5,9266
|5,9623
|% 0,74
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,45
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,28
|