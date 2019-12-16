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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.12.2019 17:21
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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
                Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15603 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy  Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 1.1., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.2., 3.4. ve 7.1.2.  maddeleri değiştirilmiş, izahnameye 2.9., 2.10., 3.6., 5.5., 5.6., 9.10. ve 9.11. maddeleri eklenmiştir.
    
                Değişiklikler 02/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803685


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