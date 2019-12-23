***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15863 sayılı izin doğrultusunda Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 5.2., 6.7. ve 7.1.1. maddeleri değiştirilmiştir.Değişiklikler 03/02/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804860BIST