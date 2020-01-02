***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2019 tarih ve 12233903- 305.04-E.15603 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 1.1., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.2., 3.4. ve 7.1.2., maddeleri değiştirilmiş, izahnameye 2.9., 2.10., 3.6., 5.5., 5.6., 9.10. ve 9.11. maddeleri eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806938BIST