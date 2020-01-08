***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.01.2020 21:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 2.DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809792
BIST
13:34116.816
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 3.939,94
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:345,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0389
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:346,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0421
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:34292,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -4,50
|Açılış
|: 292,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,49
|9.940.761
|% 18,14
|
|FMIZP
|54,85
|5.693.685
|% 11,94
|
|RYSAS
|4,76
|35.793.320
|% 11,48
|
|IHLGM
|1,12
|43.168.295
|% 10,89
|
|VKING
|3,16
|2.795.484
|% 10,10
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|SANEL
|3,85
|28.125
|% -1,03
|
|THYAO
|14,10
|1.442.463.253
|% 4,44
|
|GARAN
|11,87
|427.684.326
|% 6,94
|
|HALKB
|6,29
|383.868.297
|% 3,28
|
|ASELS
|22,82
|370.565.487
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,43
|356.704.153
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,43
|356.704.153
|% 2,88
|
|ISGYO
|1,87
|347.531.486
|% 6,86
|
|ODAS
|2,29
|310.639.044
|% 6,51
|
|ALBRK
|1,64
|186.615.407
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,71
|296.899.869
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6393
|7,6776
|% -1,14
|
|Frank
|6,0092
|6,0454
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5619
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,46
|
|Yarım
|933
|957
|-31,66
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,83
|