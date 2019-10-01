***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2019 22:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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EYLÜL 2019 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789529
BIST
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