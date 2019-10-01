***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2019 22:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Rapo
11:05104.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 450,02
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:056,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:05273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,40
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26