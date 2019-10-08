***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2019 18:24
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Batuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi Finans Araştırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar- Gayrimenkul Değerleme Lisansı 205354-304989-409916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791655
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,21
|Açılış
|: 282,24
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88