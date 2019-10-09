***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2019 10:43
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791762
BIST
13:16101.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -648,07
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:165,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:166,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:16282,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 282,27
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72