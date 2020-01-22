***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OKP)'nun portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan FİBABANKA A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 21.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamadaUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Bankamızın notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir:- Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B+" (görünüm negatif)- Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B"- Finansal Kapasite Notu "b"- Destek Notu "5"- Destek tabanı "NF"- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A-(tur)" (görünüm durağan)- Tahvil Kredi Notu "B+/RR4"- Sermaye Benzeri Tahvil Kredi Notu "B-/RR5"İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813686 linkinden ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası d bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814047BIST