***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 31.10.2019 tarih ve 62/1393 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 90.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796883BIST