***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17/09/2019 tarih 2019/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Borçlanma Aracı İhracına ilişkin 04/10/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere, ihraç izin başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790699BIST