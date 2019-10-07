***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2019 11:07
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/09/2019 tarih 2019/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Borçlanma Aracı İhracına ilişkin 04/10/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere, ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790699
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