***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17/09/2019 tarih 2019/36 sayılı kararı iledeğişik vadelerde alternatif kaynak ihtiyacını Türk Lirası cinsinden en fazla 119.000.000,-TL (Y/Yüzondokuzmilyon Türk Lirası) tutarındaki limit çerçevesinde bir veya birden çok seferde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, tahvil/finansman bonosu türünden borçlanma aracı ihracına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793262BIST