***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2019 11:15
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17/09/2019 tarih 2019/36 sayılı kararı ile
değişik vadelerde alternatif kaynak ihtiyacını Türk Lirası cinsinden en fazla 119.000.000,-TL (Y/Yüzondokuzmilyon Türk Lirası) tutarındaki limit çerçevesinde bir veya birden çok seferde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, tahvil/finansman bonosu türünden borçlanma aracı ihracına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793262
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