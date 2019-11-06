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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2019 14:28
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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Optima Faktoring A.Ş.'nin 17.09.2019 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 119.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.10.2019 tarih ve 62/1393 sayılı toplantısında, 90.000.000 TL. nominal tutara kadar ihraç belgesi onaylanmıştır.
Borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796888


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BERA 4,15 164.532.953 % 9,21  
DOBUR 3,90 6.172.612 % 7,73  
AVGYO 1,26 58.345.884 % 7,69  
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Frank 5,7691 5,8038 % -0,02  
Riyal 1,5300 1,5377 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 -1,07  
Altın Gr. 275 275 0,37  
Cumhuriyet 1.823 1.850 -8,00  
Tam 1.815 1.860 -4,18  
Yarım 877 900 -2,02  
Çeyrek 440 450 -1,01  
Gümüş.Ons 17,40 17,43 -0,21  
Gümüş Gr. 3,24 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,69 62,69 -0,27  
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