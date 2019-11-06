***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOptima Faktoring A.Ş.'nin 17.09.2019 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 119.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.10.2019 tarih ve 62/1393 sayılı toplantısında, 90.000.000 TL. nominal tutara kadar ihraç belgesi onaylanmıştır.Borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796888BIST