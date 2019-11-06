***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 14:28
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Optima Faktoring A.Ş.'nin 17.09.2019 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan 119.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Borçlanma Aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.10.2019 tarih ve 62/1393 sayılı toplantısında, 90.000.000 TL. nominal tutara kadar ihraç belgesi onaylanmıştır.
Borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796888
BIST
15:07101.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 821,60
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:075,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:076,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:07274,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,31
|Açılış
|: 274,80
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.029.486
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,23
|47.768.477
|% 14,09
|
|BERA
|4,15
|164.532.953
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.530.752
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|ASELS
|18,57
|312.466.812
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|233.846.436
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|BJKAS
|2,24
|349.623.861
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,73
|217.903.069
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,30
|140.462.449
|% 2,22
|
|THYAO
|12,00
|706.538.365
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,26
|58.345.884
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4297
|% 0,06
|
|Frank
|5,7691
|5,8038
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-1,07
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,18
|
|Yarım
|877
|900
|-2,02
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,27
|