***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket, Yönetim Kurulu'nun 06/11/2019 tarihli 2019/51 sayılı kararı uyarınca Şirketin 30.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 36.500.000,00 TL 'ye çıkartılması, yapılacak olan sermaye artışının 390 Muhtelif Borçlar Hesabının (Bloke Hesaplar-Sermaye Artırım Avansı) bakiyesinden karşılanması hususunda BDDK ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulması ve gerekli izinlerin alınması için başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796945BIST