***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanununun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılacaktır.Gündem:1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 30.000.000.- Türk Lirasından 6.500.000.- Türk Lirası artırılarak 36.500.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi,3. Dilekler, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800793BIST