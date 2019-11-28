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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2019 15:20
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***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere,  Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul  adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanununun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılacaktır.
Gündem:
1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 30.000.000.- Türk Lirasından 6.500.000.- Türk Lirası artırılarak 36.500.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait       T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi,
3. Dilekler, temenniler ve kapanış.
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800793


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