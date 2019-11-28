***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2019 15:20
***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanununun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılacaktır.
Gündem:
1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ıncı maddesinin 30.000.000.- Türk Lirasından 6.500.000.- Türk Lirası artırılarak 36.500.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi,
3. Dilekler, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800793
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
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|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 5,7620
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|UTPYA
|4,75
|58.990.874
|% 16,14
|
|SMART
|5,45
|187.261.262
|% 15,96
|
|ALCAR
|48,92
|22.289.865
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.312
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.051.902
|% -19,69
|
|UZERB
|1,46
|4.469
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|EMNIS
|1,39
|37.171
|% -7,33
|
|OLMIP
|7,15
|638.400
|% -7,02
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|ASELS
|18,80
|423.822.321
|% 0,86
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|225.048.428
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|268.834.286
|% 2,15
|
|PETKM
|3,63
|397.829.155
|% 0,83
|
|THYAO
|13,80
|1.388.929.579
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,48
|93.163.592
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|174.326.359
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% -0,20
|
|Frank
|5,7492
|5,7838
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
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|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,04
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