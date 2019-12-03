***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı: 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da, Maslak Mah. Sümer Sok. N1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanununun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Evraklar tescile gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801493BIST